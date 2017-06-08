В Тюменской области создадут кластер высокотехнологичной медпомощи

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Кластер высокотехнологичной помощи в онкологии, кардио- и нейрохирургии создадут в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Якушев в ходе II Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске.

"Современные направления в медицине все более привлекательны для бизнеса, задача социального партнерства здесь найти золотую середину между удовлетворением платежеспособного спроса на современные медицинские технологии и их доступностью для всего населения. Тюменский проект "Медицинский город" направлен на создание кластера высокотехнологичной помощи в онкологии, кардио- и нейрохирургии, его развитие мы продолжаем совместным проектом репродуктивной медицины с группой компаний "Мать и дитя", - отметил он.

Проект предусматривает создание научного и лечебно-диагностического комплекса. Концепция формирования "Медицинского города" предусматривает интегрирование существующих и вновь строящихся медицинских учреждений в единый лечебно-диагностический комплекс, объединенный общей инженерной, коммуникационной, транспортной и социальной инфраструктурой. В настоящее время в состав "Медицинского города" входят Федеральный центр нейрохирургии, Радиологический центр, Областная клиническая больница № 1, медико-санитарная часть "Нефтяник" и другие.

"Планируется строительство главного корпуса Областного онкологического диспансера, Центра инновационных образовательных технологий Тюменской медицинской академии, жилых домов с социальной инфраструктурой для медицинских работников. Кластерный подход позволяет объединить возможности организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации, расширить спектр специализированной, внедрить новые методы лечения", - пояснили в областном департаменте здравоохранения.

Второй Форум социальных инноваций регионов в этом году организован Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.