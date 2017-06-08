Сообщившего о бомбе в школе 17-летнего жителя Урала отправили на принудительное лечение

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд города Кыштыма Челябинской области постановил отправить на принудительное лечение подростка, который в январе 2017 года позвонил по телефону в местную школу и сказал, что в здании заложена бомба. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"17-летний житель Кыштыма отправился на принудительное лечение в специализированный стационар по постановлению суда. Согласно заключению медицинских экспертов, подросток по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что подросток, отправленный на лечение, 11 января 2017 года по просьбе своего друга, которому не хотелось идти на занятия в школу, "позвонил по телефону в общеобразовательную организацию и сообщил о бомбе".