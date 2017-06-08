Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сообщившего о бомбе в школе 17-летнего жителя Урала отправили на принудительное лечение

Новости Урала
8 июня, 13:59 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 8, июня. /ТАСС

Подросток в январе 2017 года позвонил по телефону в школу в Кыштыме и сказал, что в здании заложена бомба

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд города Кыштыма Челябинской области постановил отправить на принудительное лечение подростка, который в январе 2017 года позвонил по телефону в местную школу и сказал, что в здании заложена бомба. Об этом в четверг сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"17-летний житель Кыштыма отправился на принудительное лечение в специализированный стационар по постановлению суда. Согласно заключению медицинских экспертов, подросток по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества", - пояснили в прокуратуре.

Там добавили, что подросток, отправленный на лечение, 11 января 2017 года по просьбе своего друга, которому не хотелось идти на занятия в школу, "позвонил по телефону в общеобразовательную организацию и сообщил о бомбе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама