БРИКС планирует объединить под своим началом 60 вузов из разных стран

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. БРИКС в рамках Сетевого университета планирует объединить под своим началом 60 вузов из разных стран, сообщил в среду специальный докладчик ООН по вопросу о праве на образование, доктор международного права Кишор Сингх.
"Мы организуем целую сеть объединенных университетов в рамках БРИКС. Сейчас насчитывается 12 университетов, всего планируется объединить 60 университетов. У этих вузов будут взаимные соглашения о присвоении ученых степеней, квалификации бакалавра, магистра...", - сказал Сингх журналистам в рамках Европейско-Азиатского правового конгресса, который проходит в Екатеринбурге.
Спецдокладчик отметил, что унификация образовательных стандартов могла бы помочь в решении ряда правовых проблем. "Мне кажется это очень перспективный проект в сфере образовательного права БРИКС", - сказал он.
Впервые предложение о создании Сетевого университета БРИКС прозвучало в ноябре 2013 года в ходе встречи министров образования стран БРИКС в Париже, 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ Сетевого университета. Свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно- Африканской Республики по итогам их совместной встречи в российской столице.
Сетевой университет БРИКС - совместный образовательный проект, ориентированный на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.
Европейско-Азиатский правовой конгресс проходит с 8 по 9 июня, в нем участвуют более 1 тыс. экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти.