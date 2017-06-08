Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БРИКС планирует объединить под своим началом 60 вузов из разных стран

Новости Урала
8 июня, 14:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

У этих вузов будут взаимные соглашения о присвоении ученых степеней, квалификации бакалавра, магистра

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. БРИКС в рамках Сетевого университета планирует объединить под своим началом 60 вузов из разных стран, сообщил в среду специальный докладчик ООН по вопросу о праве на образование, доктор международного права Кишор Сингх.

"Мы организуем целую сеть объединенных университетов в рамках БРИКС. Сейчас насчитывается 12 университетов, всего планируется объединить 60 университетов. У этих вузов будут взаимные соглашения о присвоении ученых степеней, квалификации бакалавра, магистра...", - сказал Сингх журналистам в рамках Европейско-Азиатского правового конгресса, который проходит в Екатеринбурге.

Спецдокладчик отметил, что унификация образовательных стандартов могла бы помочь в решении ряда правовых проблем. "Мне кажется это очень перспективный проект в сфере образовательного права БРИКС", - сказал он.

Впервые предложение о создании Сетевого университета БРИКС прозвучало в ноябре 2013 года в ходе встречи министров образования стран БРИКС в Париже, 18 ноября 2015 года в Москве был подписан "Меморандум взаимопонимания" - основной учредительный документ Сетевого университета. Свои подписи под документом поставили представители министерств образования Бразилии, России, Индии, Китая и Южно- Африканской Республики по итогам их совместной встречи в российской столице.

Сетевой университет БРИКС - совместный образовательный проект, ориентированный на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностями принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.

Европейско-Азиатский правовой конгресс проходит с 8 по 9 июня, в нем участвуют более 1 тыс. экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама