Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области создало АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" для продвижения заявки Екатеринбурга в конкурсе на проведение Всемирной выставки. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации губернатора.

"На заседании кабинета министров, которое 8 июня провел врио губернатора Евгений Куйвашев, принято постановление правительства о внесении изменений в программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества. Внесенные изменения позволят в 2017 году создать автономную некоммерческую организацию "Заявочный комитет ЭКСПО-2025" и внести в ее имущество добровольный имущественный взнос за счет средств областного бюджета. Создание заявочного комитета направлено на продвижение заявки Екатеринбурга, а также на формирование оргкомитета для проведения выставки", - уточнили в департаменте.

В настоящее время региональным Министерством госимущества подготовлен и проходит процедуру согласований проект постановления "Об участии Свердловской области в создании АНО "Заявочный комитет "ЭКСПО-2025", касающийся определения учредителей организации, а также ее устава, взносов и государственной регистрации.

По словам Евгения Куйвашева, участие в борьбе за право принимать ЭКСПО-2025 - это еще одно подтверждение "высокого статуса Екатеринбурга, его права встать в один ряд с ведущими городами мира". "Мы используем заявочную кампанию на ЭКСПО, чтобы прочно закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для проведения выставки. Екатеринбург и вся Россия, которая пока еще ни разу не становилась организатором ЭКСПО, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас", - отметили в департаменте.

14 июня в Париже состоится 161-ая Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, в ходе которой будут представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, в том числе, заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).