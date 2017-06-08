Более 15 соглашений заключено в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Договоренности о сотрудничестве в области телемедицины и продвижения высоких технологий были достигнуты на Девятом международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске с 6 по 8 июня. Всего было подписано 17 соглашений о сотрудничестве, сообщили в четверг в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В Ханты-Мансийске сегодня завершил работу IX Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. За два дня форума прошло более 30 мероприятий, по итогам которых подписано 17 соглашений. Всего участие в работе форума приняли более 2500 человек - представители 46 стран мира и специалисты из 44 регионов России", - сообщили там.

Отдельное внимание губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратила на вклад в мероприятие делегации Республики Индия. Так, на форуме были подписаны два меморандума о взаимопонимании: "Об установлении научно-технических связей и контактов" между Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий и Индийским институтом информационных технологий и "О создании совместной телемедицинской сети" между МИАЦ и Школой телемедицины Института медицинских наук им. Санджая Ганди.

По данным департамента, в рамках форума также прошла рабочая встреча губернатора Комаровой с министром по делам государственной службы и управления Южно-Африканской Республики Фейт Мутхамби и полномочным министром посольства ЮАР в Российской Федерации Хенри Вильямом Шортом. В ходе встречи было отмечено, что хорошие возможности дают информационные технологии, которые собраны на IT-форуме. В прошлом году делегация ЮАР поддержала создание Международного телемедицинского сообщества стран БРИКС.

"Предполагается, что такие совместимые телемедицинские системы получат развитие в формате отдельных регионов двух стран-пилотов, которые в дальнейшем можно будет масштабировать на национальный уровень. Тем более что в завершающей стадии находится работа по подготовке федерального закона о телемедицине, чему в значительной степени способствовали решения, выработанные на IT-форуме. Кроме того, министр сообщила, что в планах - обсуждение возможных путей взаимодействия по разным направлениям, в том числе туризму, энергетике и культуре", - уточнили в департаменте.

Основные мероприятия

Одним из главных мероприятий форума стала первая Международная конференция по информационной безопасности "Инфофорум-Югра". Ее участники предложили сделать такой формат встреч постоянным и выступили с инициативой создания Югорского международного экспертного клуба по проблемам в области информационной безопасности, который возьмет на себя мониторинг новых киберугроз, их анализ и подбор возможных способов защиты. Причем будет делать это онлайн с помощью специальной площадки в Интернете. Рабочими языками нового клуба будут русский и английский.

"В поддержку в округе может быть создан отдельный центр мониторинга и реагирования на угрозы информационной безопасности. Причем этот инструмент может использоваться совместно с партнерами, в том числе, по БРИКС и ШОС", - сказали в департаменте.

Кроме этого, состоялась всемирная экспертная встреча "Многоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного устойчивого развития", на которой ученые-лингвисты со всего мира на протяжении 4 дней обсуждали действительно глобальные проблемы многоязычия. Главная из них заключается в том, что в мире наблюдается тотальное доминирование английского языка, который является родным примерно для 4% населения планеты, а языки малочисленных народов постепенно забываются и вымирают.

Безопасности в киберпростанстве на IX Международном IT-форуме посвятили отдельное пленарное заседание и три круглых стола. Сегодня в столице округа прошла первая Международная конференция по информационной безопасности с участием стран ШОС, БРИКС и Организации договора коллективной безопасности "Инфофорум Югра". О наработках в этой сфере рассказали эксперты из ЮАР, Малайзии, Армении. Доклады представили и специалисты по информационной безопасности крупнейших российских банков. Отдельно участники инфофорума говорили о безопасности электронного документооборота и защите персональных данных граждан.

Международное доверие

Все эксперты пленарного заседания придерживались мнения, что для обеспечения безопасности необходимо понимание общей угрозы и международное доверие друг к другу. Так, представители ЯНАО отметили, что в разработан сводный региональный план импортозамещения программного обеспечения, который определяет плановые значения доли использования российского программного обеспечения в органах власти и органах местного самоуправления к 2020 и 2025 годам. В автономном округе имеется положительная динамика по переходу на отечественное антивирусное программное обеспечение и программное обеспечение информационной безопасности. Доля импорта по данным направлениям на конец 2016 года составила - почти 10%.

Руководитель аппарата Губернатора округа Наталия Фиголь подчеркнула, что в вопросах обеспечения информационной безопасности Ямал действует последовательно и эффективно. Благодаря выстроенной модели только за прошедший год выявлено и остановлено более 60 млн атак на IT-системы округа. "Пока система нашей информационной безопасности успешно с ними справляется, в том числе на муниципальном уровне. Для дальнейшей качественной работы будет продолжено проведение аттестации рабочих мест согласно требованиям защиты информации, особое внимание - на важности использования продуктов и услуг именно отечественных интернет-компаний", - сказала она.

По словам иностранных экспертов, на мировом уровне принимаются значительные меры по кибербезопасности. "Эти процессы начались еще в 1998 году. Мы как члены ООН поддерживаем соглашения по различным мерам по развитию международного сотрудничества в направлении информационной безопасности", - подчеркнул председатель совета директоров Агентства кибербезопасности Малайзии Тан Шри Дато Сери Панглима Мод Азуми Бин Мохамед.

Конференция стала продолжением серии выездных мероприятий Инфофорума. Однако в Ханты-Мансийске она выходит далеко за рамки вопросов межрегионального сотрудничества, являясь частью IX Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС.