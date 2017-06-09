Спасатели укрепляют дамбы в Вагайском районе Тюменской области из-за подъема воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели укрепляют гидротехнические сооружения в Вагайском муниципальном районе Тюменской области. Уровень воды в реке Иртыш ежедневно поднимается на 3-4 см, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В настоящее время проводятся превентивные мероприятия по проверке и укреплению гидротехнических сооружений. На дамбе в селе Вагай проведено уплотнение грунта, наращивание и проведена планировка откосов. Для защиты домов в селе Второсолинская и деревне Карагай, расположенных в зоне возможного подтопления, проведена работа по сооружению гидрологических укреплений общей протяженностью более 5 км," - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в районе работают сотрудники отрядов федеральной противопожарной службы и аэромобильная группировка ГУ МЧС по Курганской области, передислоцированная из Викуловского района. "Уровень воды в реке Иртыш поднимается с каждым днем на 3-4 см, что пока не является критичным. На сегодняшний день уровень воды составляет 948 см. На территории Вагайского района подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет", - уточнили там.

По данным ведомства, также идет планомерное снижение уровня воды в реке Ишим. "В городе Ишиме подтоплены 1117 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе - 160 участков. На территории Абатского муниципального района подтоплены 270 участков, в Викуловском районе подтоплены 30 жилых домов", - отметили в пресс-службе.

Глава региона Владимир Якушев ранее сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.