СК завершил расследование в отношении ОПГ на Урале, которая вывела в Китай 595 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы Тюменской области завершили расследование в отношении 10 членов организованной преступной группы (ОПГ), которые незаконно вывели в Китай более 595 млн рублей. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей преступного сообщества, жителя города Екатеринбурга 1983 года рождения и жителя города Тюмени 1966 года рождения, а также восьми членов ОПГ, среди которых двое граждан КНР, трое жителей Тюмени и трое жителей Екатеринбурга, - говорится в сообщении. - Членами преступной организации через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени по подложным документам совершена серия валютных операций по переводу на счета организаций, зарегистрированных в КНР, денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 млн рублей".

В пресс-службе уточнили, что участники преступной группировки обвиняются в зависимости от роли каждого в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, незаконном образовании юридического лица и изготовление поддельных штампов, печатей с целью облегчить совершение другого преступления.

Следователи установили, что ОПГ с двумя территориальными подразделениями для незаконного вывода в КНР денежных средств была создана в конце февраля 2014 года. Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей в декабре того же года. В мае 2017 года в суд было направлено два уголовных дела в отношении двух членов преступного сообщества.