Для восстановления подтопленного поселка на Ямале необходимо 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Около 30 млн рублей необходимо для ликвидации последствий паводка и защиты от большой воды поселка Овгорт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В настоящее время подтопленными остаются семь жилых домов, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Сегодня руководство муниципалитета озвучило предварительную сумму ущерба - около 30 млн рублей. Из них 17 млн предполагается потратить на защиту от будущих паводков, то есть на укрепление ближайшей к берегу реки улицы, которая станет дамбой", - сказали там в пресс-службе.

По ее данным, в населенном пункте работают специальные комиссии, которые осматривают пострадавшие от паводка здания. "Вода отступает, власти сработали грамотно - своевременно эвакуировали население, создали временный пункт размещения", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, уровень воды в реке Сыня в поселке опустился ниже критической отметки. Спасатели возвели защитную дамбу, длина которой составляет около 40 метров.

Режим ЧС был введен 7 июня в Шурышкарском районе ЯНАО из-за паводка. В результате притока воды в горные ручьи, таяния ледников вода размыла береговую часть поселка Овгорт, затопило более 20 домов. В населенном пункте был организован пункт временного размещения, где находятся 8 человек, 6 из которых дети.