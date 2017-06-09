Суд в Екатеринбурге рассмотрит апелляцию на приговор блогеру Соколовскому 5 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд 5 июля рассмотрит апелляцию адвокатов блогера Руслана Соколовского, который получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба адвоката (Алексея) Бушмакова на приговор блогеру Соколовскому будет рассмотрена Свердловским областным судом 5 июля в 9:30 местного времени (07:30 мск)", - сказали в пресс-службе.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 года лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств.

По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.