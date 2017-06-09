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Суд в Екатеринбурге рассмотрит апелляцию на приговор блогеру Соколовскому 5 июля

Новости Урала
9 июня, 12:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме, получил ранее 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, его адвокат подал апелляционную жалобу

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Руслан Соколовский.

Руслан Соколовский.

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд 5 июля рассмотрит апелляцию адвокатов блогера Руслана Соколовского, который получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба адвоката (Алексея) Бушмакова на приговор блогеру Соколовскому будет рассмотрена Свердловским областным судом 5 июля в 9:30 местного времени (07:30 мск)", - сказали в пресс-службе.

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Статья об оскорблении чувств верующих в России и случаи вынесения приговоров. Досье

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 года лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств.

По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.

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