Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 105 млн рублей направят в Нижнем Тагиле на ликвидацию ущерба от урагана

Новости Урала
9 июня, 12:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

В городе до сих пор сохраняется режим ЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Более 105 млн рублей будет выделено в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ликвидацию последствий урагана и восстановительные работы. В городе до сих пор сохраняется режим ЧС, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В бюджет города внесены изменения, необходимые для экстренного устранения последствий урагана. На ликвидацию последствий стихии и восстановительные работы из бюджета города выделят 105,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, почти 30 млн рублей будет направлено на проведение экспертизы для определения объемов необходимых работ по ремонту многоквартирных домов, пострадавших в результате ЧС, на ремонт контактной сети вдоль трамвайных путей, выполнение работ по очистке территории города от поврежденных деревьев, работы по валке деревьев, корчевке пней, утилизации древесины. "18 млн рублей из этой суммы - на оплату аварийно-восстановительных ремонтов кровель, замены окон, восстановления наружного освещения в муниципальных образовательных учреждениях. Еще 75,8 млн рублей перераспределены с других статей городского бюджета на восстановительные работы", - добавили в мэрии.

Там отметили, что режим ЧС, введенный 3 июня, планируется снять 10 июня.

Как сообщил ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, общий объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и их энергообъекты, составляет 500 млн рублей.

Во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
3
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
4
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
5
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
6
Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 года
7
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама