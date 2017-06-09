Более 105 млн рублей направят в Нижнем Тагиле на ликвидацию ущерба от урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Более 105 млн рублей будет выделено в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на ликвидацию последствий урагана и восстановительные работы. В городе до сих пор сохраняется режим ЧС, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В бюджет города внесены изменения, необходимые для экстренного устранения последствий урагана. На ликвидацию последствий стихии и восстановительные работы из бюджета города выделят 105,4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, почти 30 млн рублей будет направлено на проведение экспертизы для определения объемов необходимых работ по ремонту многоквартирных домов, пострадавших в результате ЧС, на ремонт контактной сети вдоль трамвайных путей, выполнение работ по очистке территории города от поврежденных деревьев, работы по валке деревьев, корчевке пней, утилизации древесины. "18 млн рублей из этой суммы - на оплату аварийно-восстановительных ремонтов кровель, замены окон, восстановления наружного освещения в муниципальных образовательных учреждениях. Еще 75,8 млн рублей перераспределены с других статей городского бюджета на восстановительные работы", - добавили в мэрии.

Там отметили, что режим ЧС, введенный 3 июня, планируется снять 10 июня.

Как сообщил ранее врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, общий объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и их энергообъекты, составляет 500 млн рублей.

Во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.