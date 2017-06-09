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Почти четверть детей-инвалидов в ХМАО охвачены инклюзивным образованием

Новости Урала
9 июня, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

В округе создано 15 опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Почти четверть детей-инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) охвачены инклюзивным образованием. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова, выступая на II Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске с участием делегаций всех субъектов РФ, рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

"По модели проектного управления в Югре реализован приоритетный проект "Инклюзивное образование". Результатом стало создание условий получения качественного начального и среднего общего образования практически для 100% детей-инвалидов (96%), а также увеличение доли школ, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов до 21,7%. В Югре создано 15 опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития", - приводит департамент слова Комаровой.

В ближайшее время планируется создать и внедрить модели организации в Югре образовательного процесса обучающихся с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

"Опыт внедрения стандарта инвестиционной деятельности для регионов говорит о том, что это положительная система. Со своей стороны Югра готова принять участие в такой работе, выступить "пилотной площадкой", регионом, реализующим федеральный Стандарт проектной деятельности", - отметила Комарова, уточнив, что регион признан лидером развития проектной деятельности в госсекторе России.

Первым проектом, реализуемым на принципах проектного управления, стало создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Проект реализуется на принципах ГЧП. По условиям соглашения частный партнер в течение трех лет проектирует, строит и технически оснащает центр, в течение последующих семи лет осуществляет его техническую эксплуатацию.

Второй форум социальных инноваций регионов в этом году организован Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России.

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