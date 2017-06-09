Свердловская область планирует стать частью турмаршрута "Памяти императорской семьи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Свердловская область намерена стать частью межрегионального паломнического маршрута "Памяти императорской семьи", сообщили в пятницу в пресс-службе департамента информационной политики главы региона.

"Планируется, что маршрут пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Екатеринбург и Тобольск и объединит соответствующие тематические объекты показа. Такая возможность обсуждена в рамках V Международного научно-общественного форума "Елисаветинское наследие сегодня. Москва - Пермь", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, часть планируемого маршрута, пролегающего по Свердловской и Тюменской областям, уже стала действующим межрегиональным маршрутом "Из Духовной столицы Сибири в Духовный центр Урала". "Сегодня отправиться по этому маршруту можно как из Екатеринбурга, так и из Тюмени и Тобольска. Путешественники смогут увидеть Храм-на-Крови, побывать на Ганиной яме, увидеть Дом приема почетных гостей, построенный в Верхотурье к планируемому визиту императора, побывать в Тобольске, где провели последние месяцы жизни семья императора и ее окружение, посетить село Покровское", - отметили в пресс-службе.

Директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова добавила, что совместный межрегиональный туристический проект, объединивший Тобольск, Тюмень, Екатеринбург и Верхотурье, "может стать еще одним мощным инструментом развития сектора экономики двух субъектов РФ".

Ранее сообщалось, что Свердловская область начала подготовку к мероприятиям, приуроченным к 100-летию памяти императора Николая II и его семьи в июле 2018 года, их планирует посетить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Урале планируется провести общественный форум, установить памятный знак. Ведутся переговоры о возвращении в Россию останков великих князей Романовых, убитых 17 июля 1918 года в Алапаевске (Свердловская область), которые сейчас находятся в Шанхае. По предварительным оценкам, в 2018 году на "Царских днях" в Свердловской области ожидается от 70 до 100 тыс. паломников.

Памяти царской семьи

Император Николай II вместе с женой, сыном, четырьмя дочерьми и слугами были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Этот дом разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС. На его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови.

Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были привезены и уничтожены тела императора Николая II, членов его семьи и приближенных. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Позже там же было построено семь храмов, по числу убитых членов царской семьи.