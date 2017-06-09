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Резидентами тюменских индустриальных парков планируют стать 17 компаний

Новости Урала
9 июня, 15:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

С 2016 года в регионе действуют уже три таких парка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Семнадцать компаний планируют стать резидентами индустриальных парков в Тюменской области. С 2016 года в регионе действуют уже три таких парка, сообщил в пятницу журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нас идет постепенная загрузка индустриальных парков. Девять проектов уже начали стройку в разной стадии, есть еще 17 резидентов, с которыми мы ведем переговоры. Я уверен, что в ближайший год - полтора у нас эти предприятия на территории индустриальных парков появятся", - сказал он.

По данным властей, резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар, все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются в рамках отдельно принятого закона.

Об индустриальных парках

Парк "Боровский" площадью 28 га вместит 12 предприятий, суммарные инвестиции которых составят порядка 1 млрд рублей. Всего здесь планируется создать более 600 новых рабочих мест. Первыми к строительству приступили "НГ- групп" (занимается переработкой полипропилена), "Ягоды плюс" (переработкой дикоросов) и "Тюмень-прибор" (сборкой шкафов автоматизированных систем управления производственными процессами).

Парк "Богандинский" расположен на участке площадью 267,9 га, объем инвестиций составит не менее 12 млрд рублей. Он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики. Первым резидентом парка стала продовольственная компания "Каргилл", также на площадке расположились "Тюменская лесохимическая корпорация" и научно-производственное объединение "Новодез". Всего в "Богандинском" планируется разместить 25 предприятий и создать 1,5 тыс. рабочих мест.

На базе комплекса ДСК-500 будут реализовывать проекты в сфере логистики. Помимо оптово-распределительного центра на этой территории планируется создать хостел, бизнес- инкубатор и выставочный центр деревянного домостроения.

Ранее Якушев сообщил ТАСС, что в городе Ишим появится агроиндустриальный парк, который будет формироваться и работать по таким же принципам комплексности льгот и преференций, что и действующие индустриальные парки.

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