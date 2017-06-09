В Курганской области может быть расширен перечень работ по капремонту домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Установка общедомовых счетчиков и ремонт перекрытий могут войти в список работ при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области. Как сообщает пресс-служба правительства области, соответствующие поправки в законодательство сейчас находятся на рассмотрении в региональном кабмине.

"Перечень работ по капитальному ремонту может быть дополнен такими видами, как установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, ремонт конструкций перекрытий многоквартирных домов, а также проверка достоверности стоимости смет", - говорится в сообщении.

Изменения предполагается внести в региональный закон "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области".

Как пояснил ТАСС замначальника управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Алексей Малыгин, расширение перечня позволит подрядчикам более безопасно и качественно проводить капитальный ремонт домов. "Часто бывает, что в небольших домах деревянные перекрытия идут по щитам наката, а они, с одной стороны, являются потолком для верхних этажей, а с другой - основой для утеплителя. Иногда состояние этих щитов вызывает у подрядчика, заходящего на объект, озабоченность. Поэтому для того, чтобы подрядчик имел возможность отремонтировать щиты наката в тех местах, где это необходимо, вносятся корректировки в региональный закон", - отметил он.

Проверку достоверности стоимости смет, по словам Малыгина, необходимо ввести в перечень работ для устранения неверного применения сметных норм. "Есть определенные расценки на каждый вид работ, но иногда суммы могут меняться. Существуют незначительно отличающиеся между собой работы, однако по ним применяется разная расценка, поэтому одни работы иногда выходят дороже других", - пояснил собеседник агентства, добавив, что в этом случае и возникает необходимость контроля верного применения сметных норм.

Сейчас предложения по расширению перечня работ находятся на согласовании у юристов. "Перечень работ по капремонту формируется субъектом. Есть федеральный перечень, который можно расширить, исходя из ситуации в регионе. Мы эти поправки обязательно примем, думаю, ближе к сентябрю", - резюмировал Малыгин.