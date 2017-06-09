Театр "Балет Москва" покажет в Екатеринбурге спектакль-лауреат "Золотой маски-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" проведет в Екатеринбурге первые гастроли со спектаклем "Все пути ведут на Север", который стал обладателем "Золотой маски-2017" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Постановка будет показана 16 июня в рамках "Весеннего гала" на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета, сообщила в пятницу директор московского театра Елена Тупысева.

"Свердловская область - первый регион, куда мы приезжаем со спектаклем "Все пути ведут на Север". Далее 9 июля мы показываем его в Санкт-Петербурге на фестивале Open looke, еще ведутся переговоры с Новокуйбышевском", - сказала Тупысева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Балет "Все пути ведут на Север" был поставлен французско-бельгийским хореографом Карин Понтьес и впервые показан в июле 2016 года. "Это не первая работа Понтьес в России, но дебют - в столичном театре. В спектакле заняты семь танцовщиков из современной труппы "Балета Москва", все они мужчины, это физически очень сложная постановка", - отметила Тупысева.

По словам автора костюмов Сергея Илларионова, семь персонажей представляют актерские типажи "золотого века" американского кино. "Однако аллюзии на Голливуд не играют ведущей роли, фабулы как таковой в спектакле нет. Его жанр и тему критик Наталья Звенигородская определила как "притчу о взрослении и воспитании характера, о свойственном мужчине с детства до седых волос духе соперничества", - сказали в театре.

Худрук балета Екатеринбургского театра Вячеслав Самодуров добавил, что в рамках "Весеннего гала" зрители также увидят третий акт балета "Тщетная предосторожность" с участием артистов Большого театра - "восходящими звездами Дарьей Хохловой и Артемием Беляковым и еще одной парой, которая станет сюрпризом".

Феномен современного танца в России

По словам Тупысевой, в России современного танца не существовало до 1990-х годов, именно поэтому он отстает от европейского, который имеет уже 70-летнюю историю. "Конечно, процесс бы этот был ускорен, если бы открывались факультеты современного танца, ведь единственный факультет на всю Россию сегодня есть только в Екатеринбурге. Многие российские исполнители уезжают учиться за рубеж. Если бы у нас была возможность создания небольших трупп, то многие, я думаю, все-таки вернулись бы", - сказала в беседе с корр. ТАСС директор московского театра.

Большинство спектаклей "Балет Москва" - это постановки зарубежных хореографов. "Это связано и с недостатком хореографов в России, и с тем, что мы все-таки столичная труппа и должны быть интегрированы в европейский, международный контекст. У нас работают артисты из Японии, Австралии, Нидерландов, Австрии. Просто нужно иметь хорошую государственную поддержку этому направлению, как в Европе, и все у нас получится", - добавила она.

Тупысева не согласна с тем, что российская публика не готова воспринимать современный танец. "Важно для театров, работающих в области современного танца, находить целевую аудиторию, которой это интересно, и правильно себя продавать. Конечно, не всем подходит это направление, как и не всем подходит классический балет. Но у него уже есть свой зритель в России", - сказал она.

Театр "Балет Москва" основан в 1989 году и является одним из самых сильных хореографических театров России. В составе театра две труппы - классического и современного танца, в репертуаре - эксклюзивные авторские работы российских и зарубежных хореографов, специально созданные для артистов "Балет Москва". Театр работает в свободном пространстве, у него нет своей сцены. В копилке коллектива - три "Золотых маски" за "Весну священную" в 2004 году, за "Кафе идиот" в 2016 году и "Все пути ведут на Север" в 2017-м.