СК возбудил уголовное дело по факту гибели осужденного на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели осужденного ИК-46 в больнице Невьянска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Колония уже привлекала внимание правоохранительных органов в 2015 году, тогда осужденные устроили массовый бунт после избиения осужденного.

"Следственным отделом по городу Невьянск возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека", - отметили там.

По данным ведомства, ночью в городскую больницу Невьянска был доставлен осужденный из ИК-46 строго режима, гражданин 1996 года рождения с травмами. После нескольких часов в больнице, несмотря на оказанную помощь, он скончался. "Приоритетной версией произошедшего на данный момент является конфликт между осужденными", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН по Свердловской области, следствию будет оказано максимальное содействие в расследовании этого уголовного дела. "В колонию выехали представители главка ГУФСИН, которые проводят собственную проверку. Также они тесно взаимодействуют со специализированной прокуратурой, которая надзирает за колониями. В случае, если в ходе проверки будут выявлены упущения в работе персонала пенитенциарного учреждения, то им будет грозить наказания от дисциплинарного взыскания до увольнения", - сказали в пресс- службе.

Там уточнили, что гибель заключенных - "единичный случай", который будет "рассмотрен тщательным образом".

В 2015 году в ИК, по данным следствия, заместитель начальника колонии, а также начальник отдела безопасности ИК-46 и младший инспектор отдела безопасности из личной неприязни сильно избили осужденного за систематические нарушения режима отбывания наказания. Пострадавший скончался в больнице, после чего 400 заключенных устроили голодовку.