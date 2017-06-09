"Вим-Авиа" в течение двух недель планирует восстановить расписание

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Вим-Авиа" рассчитывает полностью восстановить расписание в течение двух недель. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
"Несмотря на то, что авиакомпанию подвели поставщики сервисных услуг, "Вим-Авиа" полностью осознает свою ответственность перед пассажирами. Поэтому руководством авиакомпании было принято единственно возможное в данной ситуации решение - частично сократить чартерное расписание на лето. Мы ожидаем, что график полностью стабилизируется в течение двух недель", - сказали в пресс-службе.
7 июня министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов "Вим-Авиа" разрешится в течение двух недель. В последнее время "Вим-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Ранее компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 года.