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Лучших военных альпинистов Урала, Сибири и Поволжья выбрали на соревнованиях в Саянах

Новости Урала
10 июня, 12:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июня. /ТАСС

Первое место заняла команда соединения специального назначения из Самарской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Самарские военные альпинисты представят Центральный военный округ (ЦВО) на международном конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках Армейских международных игр 2017 года (АрМИ-2017). Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Альпинисты Урала, Сибири и Поволжья завершают подготовку к международному конкурсу "Эльбрусское кольцо" в предгорьях массива Спящий Саян в Красноярском крае. По итогам окружного конкурса первое место заняла команда соединения специального назначения из Самарской области, которая представит ЦВО в июле на Всеармейском состязании в Приэльбрусье", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на окружном этапе конкурса военнослужащие состязались в скалолазании на высоту 25 м, наведении переправы через горную реку, движении по азимуту. "В ходе преодоления горного перевала участники проводили спасательные работы и транспортировку условно пострадавшего, демонстрировали навыки ориентирования и выживания в экстремальных условиях", - уточнили в пресс- службе.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

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