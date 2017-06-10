Евгений Куйвашев стал кандидатом от "Единой России" на выборах губернатора Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев стал кандидатом в губернаторы Среднего Урала от партии "Единая Россия". Тайное голосование за кандидата состоялось на областной партийной конференции, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Максим Бестфатер.

В пятницу, 9 июня, в регионе официально стартовала предвыборная кампания. Выборы губернатора назначены в Свердловской области на 10 сентября.

"Кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии "Единая Россия" стал Куйвашев. Голоса распределились таким образом: 178 человек проголосовали за Куйвашева, 53 - за Виктора Шептия (второй участник праймериз, секретарь Свердловского регионального отделения партии - прим. ТАСС). Проблем с прохождением муниципального фильтра у кандидата не будет", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 17 апреля принял отставку Куйвашева. До назначения губернатора Свердловской области он исполняет обязанности врио главы региона. Куйвашев принял решение не распускать региональное правительство и работать до выборов с действующим кабмином.

Ранее первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который возглавлял регион с 1995 по 2009 год, заявил журналистам, что поддержит Куйвашева на выборах в сентябре. По его словам, Куйвашев обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет. Россель отметил, что Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях.

В свою очередь член Совета Федерации, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий надеется, что на предстоящих губернаторских выборах Куйвашев сможет "подтвердить свой статус эффективного руководителя и добиться победы". По его словам, при губернаторстве Куйвашева Свердловская область "не свалилась в рецессию", а по основным статистическим показателям выглядит "очень прилично".