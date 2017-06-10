Евгений Куйвашев стал кандидатом от "Единой России" на выборах губернатора Среднего Урала

Латвийская теннисистка Остапенко выиграла Roland GarrosСпорт 10 июня, 18:15
Россиянка Елфутина завоевала бронзу в финале Кубка мира по парусному спортуСпорт 10 июня, 17:58
Глава "Россетей" не включен в кандидаты в новый совет директоровЭкономика и бизнес 10 июня, 17:38
Все допинг-тесты Поветкина перед боем с Руденко дали отрицательный результатСпорт 10 июня, 17:38
Сергей Бакулин стал чемпионом России в ходьбе на 20 кмСпорт 10 июня, 17:29
Прыгун в длину Меньков выполнил норматив для участия в чемпионате мираСпорт 10 июня, 17:22
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы историиОбщество 10 июня, 17:08
Легкоатлетка Школина победила на первом для себя турнире в летнем сезонеСпорт 10 июня, 16:58
Российский шахматист Матлаков выиграл чемпионат ЕвропыСпорт 10 июня, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Врио главы Свердловской области Евгений Куйвашев стал кандидатом в губернаторы Среднего Урала от партии "Единая Россия". Тайное голосование за кандидата состоялось на областной партийной конференции, сообщил в субботу ТАСС пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Максим Бестфатер.
В пятницу, 9 июня, в регионе официально стартовала предвыборная кампания. Выборы губернатора назначены в Свердловской области на 10 сентября.
"Кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии "Единая Россия" стал Куйвашев. Голоса распределились таким образом: 178 человек проголосовали за Куйвашева, 53 - за Виктора Шептия (второй участник праймериз, секретарь Свердловского регионального отделения партии - прим. ТАСС). Проблем с прохождением муниципального фильтра у кандидата не будет", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 17 апреля принял отставку Куйвашева. До назначения губернатора Свердловской области он исполняет обязанности врио главы региона. Куйвашев принял решение не распускать региональное правительство и работать до выборов с действующим кабмином.
Ранее первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который возглавлял регион с 1995 по 2009 год, заявил журналистам, что поддержит Куйвашева на выборах в сентябре. По его словам, Куйвашев обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет. Россель отметил, что Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях.
В свою очередь член Совета Федерации, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий надеется, что на предстоящих губернаторских выборах Куйвашев сможет "подтвердить свой статус эффективного руководителя и добиться победы". По его словам, при губернаторстве Куйвашева Свердловская область "не свалилась в рецессию", а по основным статистическим показателям выглядит "очень прилично".