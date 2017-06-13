Из-за паводка 25 жилых домов остаются подтопленными в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Двадцать пять жилых домов остаются подтопленными в Викуловском районе Тюменской области из-за паводка. Уровень воды в реке Ишим на территории района составляет 987 см, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На территории города Ишима подтоплено 892 нежилых садоводческих участка, уровень воды в реке продолжает снижаться, на данный момент он составляет 764 см. В Ишимском районе подтоплено 50 участков. В Викуловском районе подтоплено 25 жилых домов, уровень воды в реке здесь составляет 987 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Абатском муниципальном районе подтоплено 270 участков, уровень воды в реке Ишим составляет 1037 см. "На территории Вагайского района подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет", - уточнили в министерстве.

В этом году в зону подтопления попало сразу несколько муниципалитетов области, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся восстановительные работы. Ранее глава региона Владимир Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры. По словам губернатора, в дальнейшем дамбу вокруг города Ишим планируется поднять до уровня 11,5 метров.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. Среди населения продолжается разъяснительная работа - распространяются памятки с рекомендациями о действиях после схода воды, по профилактике кишечных инфекций.