Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый войсковой храм освятили на российской авиабазе Кант в Киргизии

Новости Урала
13 июня, 8:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

На храме установлены семь куполов и 11 колоколов, сообщили в Центральном военном округе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Православный войсковой храм в честь святого благоверного князя Александра Невского освятили на российской авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Православный войсковой храм в честь святого благоверного князя Александра Невского освятили на российской авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии. Соответствующий чин провел епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил ", - отметил он.

На храме установлены семь куполов и 11 колоколов. "На крупнейшем из них 820-тонном благовесте изображена эмблема российской военной базы. Колокола украшают знаменитые высказывания русского полководца, причисленного к лику святых: "Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке", "Не в силе Бог, а в правде" и др.", - уточнил Рощупкин.

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). На вооружении находятся штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама