Новый войсковой храм освятили на российской авиабазе Кант в Киргизии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Православный войсковой храм в честь святого благоверного князя Александра Невского освятили на российской авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Православный войсковой храм в честь святого благоверного князя Александра Невского освятили на российской авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии. Соответствующий чин провел епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил ", - отметил он.
На храме установлены семь куполов и 11 колоколов. "На крупнейшем из них 820-тонном благовесте изображена эмблема российской военной базы. Колокола украшают знаменитые высказывания русского полководца, причисленного к лику святых: "Надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке", "Не в силе Бог, а в правде" и др.", - уточнил Рощупкин.
Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). На вооружении находятся штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8.