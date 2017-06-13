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Свердловский облизбирком принял документы от кандидата в губернаторы, выдвинутого ЛДПР

Новости Урала
13 июня, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Ранее комиссия приняла документы от пяти кандидатов на пост главы Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от кандидата на должность главы региона Игоря Торощина, выдвинутого ЛДПР. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

"В областную избирательную комиссию по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился Игорь Торощин. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на конференции регионального отделения ЛДПР. Члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. По итогам рассмотрения председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников выдал Игорю Торощину письменное подтверждение о приеме документов, а также вручил разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования его избирательного фонда", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Торощин может в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Ранее свердловский избирком принял документы от пяти кандидатов на пост главы Свердловской области: врио губернатора региона Евгения Куйвашева, которого поддержала партия "Единая Россия", депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина, выдвинутого от "Российской партии пенсионеров за справедливость", депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина, который выдвигается от "Справедливой России", кандидата от КПРФ - члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова и депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева, которого выдвигает партия "Зеленые".

Кроме того, региональное отделение партии "Яблоко" рассмотрит 17 июня вопрос выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области от этой партии.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 таких подписей.

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