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Тюменский вуз будет сотрудничать с коллегами из КНР в развитии экономического образования

Новости Урала
13 июня, 13:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Стороны планируют обмениваться студентами и преподавателями, создавать совместные программы обучения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) будет сотрудничать с Университетом Фучжоу и Китайским нефтяным университетом для развития экономического образования. Стороны планируют обмениваться студентами и преподавателями, а также создавать совместные программы обучения, сообщили во вторник в пресс-службе тюменского вуза.

"Представители ТюмГУ провели ряд встреч в университетах Китая. Сотрудничество с Китайским нефтяным университетом осуществляется для привлечения студентов из Китая на обучение по основной образовательной программе бакалавриата по экономике. В этом году планируется старт этого проекта, а в следующем году - увеличение количества поступающих. На встречах обсуждались другие возможные перспективы сотрудничества, в том числе приглашение преподавателей ТюмГУ для чтения лекций, преподавания русского языка студентам, а также проведение совместных летних школ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Университете Фучжоу стороны обсудили возможность создания совместной магистерской программы двойных дипломов на английском языке по экономике. "На встрече с директором Школы экономики и менеджмента было решено начать обмен преподавателями и студентами экономических направлений, привлекать исследователей к участию в конференциях. Университет Фучжоу продемонстрировал устойчивый интерес к сотрудничеству с ТюмГУ, инициировав подписание меморандума о взаимопонимании", - уточнили там.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что регион должен стать инновационным центром не только национального, но и транснационального уровня. Он поручил университетскому сообществу подумать о внедрении института "приглашенных профессоров", то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер- классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.

О сотрудничестве в области образования и науки ранее в интервью ТАСС рассказала генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. По ее словам, в вузах Урала учатся около 2 тыс. студентов из Китая, и многие уральские студенты учатся в Китае. Она отметила, что сейчас обмен студентами происходит как на государственном, так и межуниверситетском уровнях, и становится все более обширным.

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