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В Нижнем Тагиле снят режим ЧС, введенный из-за урагана

Новости Урала
13 июня, 13:31 дата обновления: 13 июня, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

В городе полностью восстановлено трамвайное движение

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© Илья Колесов/Администрация Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за урагана 3 июня, снят в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в мэрии города.

"Глава Нижнего Тагила Сергей Носов подписал постановление о снятии режима ЧС. Решение принято в связи с завершением основного объема аварийно-восстановительных работ и переходом в штатный режим всей инженерно- транспортной инфраструктуры Нижнего Тагила", - уточнили в мэрии.

По данным администрации города, в Нижнем Тагиле полностью восстановлено трамвайное движение, прерванное в результате урагана. На восстановление разрушенных участков ушло больше недели. "На аварийно-восстановительных работах в городе было официально задействовано около 1,3 тыс. специалистов и 298 единиц техники. Помимо этого, на расчистку территории города от образовавшихся завалов самостоятельно выходили жители города, а также коллективы предприятий и организаций", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что более 105 млн рублей будет выделено из бюджета города на ликвидацию последствий непогоды. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что общий объем ущерба, причиненного ураганом, превышает 170 млн рублей. В региональном Министерстве энергетики и ЖКХ уточнили, что в целом по региону объем ущерба, включая тот, что понесли энергокомпании и энергообъекты, составляет 500 млн рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, на данный момент уже заключен муниципальный контракт на ремонтно-восстановительные работы кровель домов, пострадавших от урагана в Нижнем Тагиле. "Общий ущерб, причиненный кровлям домов составил 70 млн рублей. Аварийные работы уже проведены, поврежденные участки затянуты пленкой, людей не топит. С 7 июня ЗАО "Стройкомплекс", с которым был заключен муниципальный контракт, начало ремонтно-восстановительные работы", - сказал Смирнов ТАСС, уточнив, что сроки завершения ремонтных работ пока не определены из-за их большого объема.

Во время мощной грозы и сильного ветра на Среднем Урале в минувшие выходные погиб один человек, 11 были госпитализированы, 10 из них - в Свердловской области, один - в Челябинской. Разбушевавшаяся стихия привела к массовым отключениям. По данным Минэнерго РФ, около 100 тыс. человек и 303 социально-значимых объекта остались без электроснабжения, было обесточено 100 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, там был введен режим ЧС.

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