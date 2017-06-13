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Исторические клубы из Чехии приедут в Курганскую область на реконструкцию битвы 1917 года

Новости Урала
13 июня, 16:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

За основу взята битва Первой мировой войны в августе 1917 года в румынских Карпатах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Представители военно-исторических клубов Чехии приедут в Шадринск (Курганская область) на фестиваль "Помни войну" для участия в реконструкции битвы Первой мировой войны, произошедшей в августе 1917 года в румынских Карпатах. Об этом сообщил ТАСС организатор фестиваля, руководитель шадринского военно-исторического клуба "Штандартъ" Анатолий Педошенко.

Фестиваль "Помни войну" пройдет в Шадринске 24-25 июня.

"В последние выходные июня Шадринск уже в пятый раз станет местом проведения военно-исторического фестиваля "Помни войну". В этом году фестиваль посвящен столетию летнего наступления русской армии, за основу взята битва в румынских Карпатах в августе 1917 года. Достигнута договоренность со старейшими военно-историческими клубами России и Чехии, всего в реконструкции сражения примут участие порядка 120 человек", - сказал он.

Реконструкция битвы, как правило, длится не более получаса. "Зрителям хочется увидеть динамику, взрывы, стрельбу, но на самом деле такого не было, все длилось дольше, мы немного ускоряем события", - пояснил Педошенко.

По его словам, изюминкой предстоящего фестиваля станет воссоздание военно-полевого лагеря. "Обычно этому уделяется мало внимания, а мы решили воссоздать военно-полевой лагерь русской армии в соответствии с уставами того времени, для этого изучили уставы, закупили похожие палатки. В лагере будет организована служба, это и караул, и дневальные. Отдельно будет штабная палатка, госпиталь, офицерские палатки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на фестивале будет представлено много интерактивных площадок, которые позволят окунуться в мирную жизнь реконструируемого периода. "Будет небольшой городок с почтово-телеграфной конторой, где можно отправить открытку, с фотоателье, полицейским участком, пожарным депо и отделением банка с купюрами того времени. Купить что-то можно будет только обменяв реальные деньги на старые купюры", - сказал Педошенко.

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