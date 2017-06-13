В Екатеринбурге представили 3D-реконструкцию Шигирского идола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Трехмерную (3D) реконструкцию большого Шигирского идола - самой крупной и древнейшей монументальной деревянной скульптуры в мире, впервые представили во вторник в Екатеринбурге участникам международной научно-практической конференции. Для обсуждения загадок этого памятника истории и культуры мирового значения на Урал прибыли около 50 ученых из семи стран и восьми российских городов, сообщила на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова.

Согласно последним исследованиям 2015 года, возраст большого Шигирского идола - более 11 тыс. лет, он в два раза старше Египетских пирамид. Специалисты считают этот памятник ключевым артефактом для понимания духовного мира жителей Евразии каменного века. Скульптура хранится в Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ).

"Мы давно мечтали о 3D-модели Шигирского идола, реконструкцию создали специалисты организации "Интер-гео". Мы, к сожалению, на "Интермузее" не смогли ее показать, но буквально вчера по нашему заказу было сделано видео. Министерство культуры региона дало нам разрешение на приобретение мощной техники для демонстрации 3D-модели", - сказала Ветрова.

Она отметила, что конференция "Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века Северной Евразии" организована в Екатеринбурге специалистами СОКМ совместно с Германским археологическим институтом и Государственным агентством по охране культурного наследия Нижней Саксонии. "В обсуждении результатов последних исследований скульптуры примут участие ученые из Германии, Венгрии, Польши, Дании, Норвегии, Эстонии, а также из российских городов - Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Омска, Новоуральска, Череповца", - пояснила Ветрова.

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии РАН Михаила Жилина, дискуссия о возрасте и его археологическом контексте появления Шигирского идола не завершена. "Дискуссия эта (о возрасте памятника - прим. ТАСС) будет идти долго, но вряд ли будут существенные уточнения. Самая главная загадка (идола - прим. ТАСС) - это интерпретация, что это такое: что он изображал, кто его воздвиг и зачем, кто и что в нем видел? Метод аналогии здесь не работает, потому что то, что было в других местах в это время, к тому времени не приложимо, а наша наука пока на такие вопросы еще не может ответить", - сказал ТАСС эксперт.

Ветрова подчеркнула, что Шигирский идол не будет выставляться нигде, кроме родного музея. "Я думаю, что сейчас у нас будет много запросов на эту тему, но поскольку у нас есть видео 3D-реконструкции изображения в высоком разрешении, то пока мы передаем только его. Некоторые французские издательства уже обратились к нам с этой просьбой. Что касается самого идола, то наши реставраторы против этого (перевозки - прим. ТАСС), и мы всегда идем им навстречу, мы понимаем, что на сегодняшний день вероятность этого исключительно мала", - добавила она.

История идола и уголовное дело "о распиле"

Большой Шигирский идол представляет собой фигуру из дерева высотой 5,3 м с объемной головой и длинным туловищем в виде доски, нижний конец фигуры затесан на конус. Она была найдена 24 января 1890 года в ходе золотодобычи на Шигирском торфянике, в окрестностях города Невьянска Свердловской области, на глубине четырех метров. По распоряжению владельца территории графа А. А. Стенбок- Фермора передана в музей Уральского общества любителей естествознания (ныне Свердловский областной краеведческий музей).

В 1997 году в петербургском Институте истории материальной культуры и московском Геологическом институте РАН был произведен радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Результаты обеих экспертиз совпали: идол был изготовлен 9,5 тыс. лет назад, в эпоху мезолита.

В 2014 году к изучению Шигирского идола приступили российские и немецкие ученые - специалисты московского Института археологии РАН, Германского археологического института (Берлин), Департамента по охране культурного наследия Нижней Саксонии (Ганновер). Они установили, что возраст идола - более 11 тыс. лет, он относится к монументальному искусству охотников-рыболовов и собирателей Урала, сделан каменным орудием из расколотого ствола лиственницы возрастом не менее 157 лет.

Работа ученых вызвала вопросы. В частности, замминистра культуры РФ подавал заявление в полицию и утверждал, что ученые распилили скульптуру и повредили древнейший артефакт. Однако, по словам работников музея, Шигирский идол изначально уже был разделен на 10 фрагментов, для исследования он не был распилен, из него было взято менее 2 грамм древесины. В марте 2016 года уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей" было прекращено в связи с отсутствием в действиях сотрудников музея состава преступления.