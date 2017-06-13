Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Солистка из Екатеринбурга исполнит главную партию в опере "Турандот" на фестивале в Италии

Новости Урала
13 июня, 17:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

63-й фестиваль итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини пройдет в июле в Тоскане

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Риндзунер исполнит главную партию в опере "Турандот" на 63-м фестивале итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини, который пройдет в июле в Тоскане. Об этом во вторник сообщили в оперном театре.

"Ирина Риндзунер - солистка Екатеринбургской оперы, приглашенная солистка Нью-Йоркской оперы, Оперы Ниццы и Норвежской Национальной оперы, исполнит главную партию в опере "Турандот" на знаменитом фестивале Пуччини в Италии. В этом году он пройдет в 63-й раз, на нем будут представлены новые прочтения самых известных опер итальянского композитора. Стартует фестиваль 14 июля как раз оперой "Турандот", - сообщили в театре.

Постановка, в которую приглашена екатеринбургская солистка, состоится в городе Торре дель Лаго, где Джакомо Пуччини прожил более 30 лет. "Именно здесь были написаны все его знаменитые оперы. Теперь в доме композитора находится музей, а в городе проходит ежегодный фестиваль под открытым небом, где лучшими музыкантами со всего мира исполняется только музыка Пуччини", - отметили в театре.

"Как известно, Пуччини не успел закончить свою последнюю оперу, с тех пор режиссеры и дирижеры придерживаются самых разных трактовок. Ряд композиторов после смерти Пуччини закончили оперу по его эскизам. Постановка, в которую меня пригласили, пойдет в версии с окончанием Франко Альфано (итальянский композитор - прим. ТАСС), а дирижером-постановщиком станет Вегард Нильсон из Норвегии", - рассказала Ирина Риндзунер.

В Екатеринбургском театре оперы и балета добавили, что солистка на протяжении уже восьми театральных сезонов "не обходится без "Турандот", она исполняет главную партию в опере на сценах многих театров мира.

"В прошлом сезоне, например, певица участвовала в постановке Норвежской Национальной оперы, а марте нынешнего года - в Италии, на Сардинии, в Оперном театре Кальяри. Кстати, премьерный блок состоял из девяти спектаклей, зал в Кальяри вмещает более 1,6 тыс. зрителей, билеты на все спектакли были полностью проданы", - отметили в театре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
2
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
3
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
На Кубани погиб известный скульптор, автор памятника Кубанскому казачеству
7
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама