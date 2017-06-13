Солистка из Екатеринбурга исполнит главную партию в опере "Турандот" на фестивале в Италии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Риндзунер исполнит главную партию в опере "Турандот" на 63-м фестивале итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини, который пройдет в июле в Тоскане. Об этом во вторник сообщили в оперном театре.

"Ирина Риндзунер - солистка Екатеринбургской оперы, приглашенная солистка Нью-Йоркской оперы, Оперы Ниццы и Норвежской Национальной оперы, исполнит главную партию в опере "Турандот" на знаменитом фестивале Пуччини в Италии. В этом году он пройдет в 63-й раз, на нем будут представлены новые прочтения самых известных опер итальянского композитора. Стартует фестиваль 14 июля как раз оперой "Турандот", - сообщили в театре.

Постановка, в которую приглашена екатеринбургская солистка, состоится в городе Торре дель Лаго, где Джакомо Пуччини прожил более 30 лет. "Именно здесь были написаны все его знаменитые оперы. Теперь в доме композитора находится музей, а в городе проходит ежегодный фестиваль под открытым небом, где лучшими музыкантами со всего мира исполняется только музыка Пуччини", - отметили в театре.

"Как известно, Пуччини не успел закончить свою последнюю оперу, с тех пор режиссеры и дирижеры придерживаются самых разных трактовок. Ряд композиторов после смерти Пуччини закончили оперу по его эскизам. Постановка, в которую меня пригласили, пойдет в версии с окончанием Франко Альфано (итальянский композитор - прим. ТАСС), а дирижером-постановщиком станет Вегард Нильсон из Норвегии", - рассказала Ирина Риндзунер.

В Екатеринбургском театре оперы и балета добавили, что солистка на протяжении уже восьми театральных сезонов "не обходится без "Турандот", она исполняет главную партию в опере на сценах многих театров мира.

"В прошлом сезоне, например, певица участвовала в постановке Норвежской Национальной оперы, а марте нынешнего года - в Италии, на Сардинии, в Оперном театре Кальяри. Кстати, премьерный блок состоял из девяти спектаклей, зал в Кальяри вмещает более 1,6 тыс. зрителей, билеты на все спектакли были полностью проданы", - отметили в театре.