Солистка из Екатеринбурга исполнит главную партию в опере "Турандот" на фестивале в Италии

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"Культура 13 июня, 20:32
Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в КалининградеСпорт 13 июня, 20:14
ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренераСпорт 13 июня, 20:14
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подрядСпорт 13 июня, 20:08
Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 19:56
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымлениеПроисшествия 13 июня, 19:50
Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство СШАСпорт 13 июня, 19:44
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокациейОбщество 13 июня, 19:37
ФК "Спартак" подписал контракт с защитником ТигиевымСпорт 13 июня, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Риндзунер исполнит главную партию в опере "Турандот" на 63-м фестивале итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини, который пройдет в июле в Тоскане. Об этом во вторник сообщили в оперном театре.
"Ирина Риндзунер - солистка Екатеринбургской оперы, приглашенная солистка Нью-Йоркской оперы, Оперы Ниццы и Норвежской Национальной оперы, исполнит главную партию в опере "Турандот" на знаменитом фестивале Пуччини в Италии. В этом году он пройдет в 63-й раз, на нем будут представлены новые прочтения самых известных опер итальянского композитора. Стартует фестиваль 14 июля как раз оперой "Турандот", - сообщили в театре.
Постановка, в которую приглашена екатеринбургская солистка, состоится в городе Торре дель Лаго, где Джакомо Пуччини прожил более 30 лет. "Именно здесь были написаны все его знаменитые оперы. Теперь в доме композитора находится музей, а в городе проходит ежегодный фестиваль под открытым небом, где лучшими музыкантами со всего мира исполняется только музыка Пуччини", - отметили в театре.
"Как известно, Пуччини не успел закончить свою последнюю оперу, с тех пор режиссеры и дирижеры придерживаются самых разных трактовок. Ряд композиторов после смерти Пуччини закончили оперу по его эскизам. Постановка, в которую меня пригласили, пойдет в версии с окончанием Франко Альфано (итальянский композитор - прим. ТАСС), а дирижером-постановщиком станет Вегард Нильсон из Норвегии", - рассказала Ирина Риндзунер.
В Екатеринбургском театре оперы и балета добавили, что солистка на протяжении уже восьми театральных сезонов "не обходится без "Турандот", она исполняет главную партию в опере на сценах многих театров мира.
"В прошлом сезоне, например, певица участвовала в постановке Норвежской Национальной оперы, а марте нынешнего года - в Италии, на Сардинии, в Оперном театре Кальяри. Кстати, премьерный блок состоял из девяти спектаклей, зал в Кальяри вмещает более 1,6 тыс. зрителей, билеты на все спектакли были полностью проданы", - отметили в театре.