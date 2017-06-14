Военный вертолет задействован в эвакуации ребенка, найденного в лесу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик, найденный в среду в лесу на Урале в тяжелом состоянии, эвакуируется на военном вертолете Ми-8, сообщил ТАСС официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Командование Центрального военного округа направило транспортный вертолет для эвакуации мальчика Димы. Ми-8 со спецоборудованием на борту готовится к вылету с авиабазы Каменск-Уральский Свердловской области", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы областного управления МЧС, сейчас ребенка на руках выносят из леса, где его осмотрят медики, после чего он будет госпитализирован. По данным официального представителя Минздрава Свердловской области Константина Шестакова, ребенка на машине скорой помощи доставят в асбестовскую больницу, куда уже выехала детская реанимационная бригада территориального центра медицины катастроф. "На месте будет принято решение о дальнейшем лечении в Асбесте или переводе в одну из клиник Екатеринбурга. Состояние ребенка тяжелое", - сказал он.

По данным пресс-службы областного управления СК РФ, расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения ребенка, продолжается. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет устанавливаться в рамках судебно-медицинской экспертизы.

"В настоящее время по уголовному делу уже допрошено свыше 50 человек в качестве свидетелей (это родственники ребенка, его соседи, сотрудники детского сада, который он посещает, а также рыбаки, находившиеся на берегу водохранилища в день исчезновения мальчика). По делу проведено свыше 10 осмотров места происшествия (это место жительство ребенка, путь следования семьи от дома до места отдыха, место установления семьей палатки, место остановки рыбаков, места обнаружения следов в лесу и т. д.). В ходе расследования тщательно выясняются причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации, в которой под реальную угрозы были поставлены жизнь и здоровье малолетнего ребенка. По итогам этой работы следователем СК РФ будут приняты необходимые меры профилактического характера", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что ребенок, пропавший в лесу 10 июня на Урале, найден живым в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области. Ребенок пропал во время отдыха на природе с родителями. Мальчик исчез по пути от отца, который отправился в лес за дровами, к матери, которая осталась у палатки, на расстоянии около 100 метров. Отец ребенка работает на местной птицефабрике, мать - в дошкольном образовательном учреждении.

Мальчика искали более 500 человек - спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, также были задействованы бесплотные летательные аппараты.