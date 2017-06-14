Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизировалась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка в Тюменской области стабилизировалась, в пострадавших от паводка муниципальных районах продолжаются аварийно-восстановительные работы, сообщили в среду в пресс- службе регионального управления МЧС.

"Районы юга региона постепенно возвращаются к обычному ритму жизни. На территории города Ишима остаются подтопленными 892 нежилых садоводческих участка, в Ишимском районе - 50 участков. В Абатском муниципальном районе подтоплены 270 участков, в Викуловском районе - 50 жилых домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в районах проводятся аварийно-восстановительные работы, идет уборка мусора, вода откачивается из подвалов домов и низин в дачных товариществах.

"В Вагайском районе также наметилась тенденция замедления подъема уровня реки Иртыш, последние три дня прирост идет по одному сантиметру, на утро составлял 1175 см. В ближайшие дни ожидается полная стабилизация и начала планомерного снижения. подтопленных жилых домов и социально значимых объектов на территории района нет", - уточнили в МЧС.

Ранее глава региона Владимир Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры. Кроме того, по словам губернатора, дамбу вокруг города Ишим планируется поднять до уровня 11,5 метров.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений. Среди населения продолжается разъяснительная работа - распространяются памятки с рекомендациями о действиях после схода воды, по профилактике кишечных инфекций.