Прокуратура обязала власти Челябинска восстановить бесхозный аварийный водопровод

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Прокуратура Ленинского района Челябинска обязала власти восстановить аварийный водопровод на улице Коллекторной, который не функционирует уже почти месяц, сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, ремонт водопровода не начинается, так как юридически он никому не принадлежит.

"В дома жителей улицы Коллекторной в Челябинске с 18 мая не подается холодная вода. По этому факту прокуратура Ленинского района провела проверку, по результатам которой вынесла главе города представление - восстановить водоснабжение", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Комментарием администрации Челябинска ТАСС пока не располагает.

По данным открытых источников, на улице Коллекторной расположено 17 частных одноэтажных домов.