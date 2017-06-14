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Выпуск гормональных препаратов планируют начать в Тюмени в 2020 году

Новости Урала
14 июня, 14:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

На новом производстве будут работать 113 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Выпуск гормональных препаратов на предприятии "Фармасинтез-Тюмень" планируют начать в Тюмени в 2020 году. Общий объем инвестиций в проект импортозамещающего производства - более 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"На рабочей встрече с губернатором Владимиром Якушевым президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния объявил о стратегических планах развития подразделения в Тюмени. Речь идет о создании на уже действующей площадке в 2017-2019 гг. производства гормональных препаратов. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год. На новом производстве будут работать 113 человек", - говорится в сообщении.

По данным властей, в рамках проекта предусмотрено строительство производственного корпуса площадью 6 тыс. кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада. "В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется. Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян", - отметил Пуния.

В пресс-службе добавили, что в числе источников финансирования - собственные средства компании, а также субсидии из областного и федерального бюджетов, срок окупаемости проекта - 5,5 лет.

Подразделение ООО "Фармасинтез-Тюмень" приступило к работе в 2015 году после завершения сделки по приобретению предприятия "ЮграФарм", с момента покупки в модернизацию производства вложено 800 млн рублей. Завод выпускает инфузионные растворы, выручка от продажи товаров в 2016 году возросла более чем в 6 раз и составила 254 млн рублей. Объем производства к 2018 году прогнозируется на уровне 5 млрд рублей в год.

Всего в реестре Тюменской области почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. По итогам 2016 года объем инвестиций в регион вырос на 14,5% и составил более 261,5 млрд рублей. За последние три года в области было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.

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