Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик, пропавший четыре дня назад в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, на вертолете центра медицины катастроф доставлен из города Асбеста в Екатеринбург на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщили в приемной главного врача медучреждения.

По словам главврача городской больницы Асбеста Игоря Брагина, состояние ребенка средней тяжести.

"На теле ребенка обнаружены укусы клещей, он истощен. Мы сняли трех клещей и отправили их на обследование, есть подозрение на пневмонию, мальчик направлен в больницу Екатеринбурга", - сообщил журналистам Брагин.

По его словам, ребенок в сознании. "Дима, сказал, что ему было страшно. Он был весь мокрый. Повезло, что он выжил", - добавил медик.

"Это чудо, что ребенок остался жив. За четыре дня он прошел 7-10 км. Это очень много для мальчика такого возраста", - рассказал ТАСС Станислав Ковалев, куратор по региону поискового отряда "Лиза Алерт", который был задействован в поиске ребенка.

Родители мальчика до сих пор пребывают в шоковом состоянии. В беседе с журналистами они отметили, что дважды прошли проверку на полиграфе, но претензий к правоохранительным органам не имеют. Главное, отмечают они, что их сын жив. Родители встречали Диму с игрушечным белым медведем в руках, не скрывая слез радости.

История исчезновения

Правоохранительные органы Свердловской области 10 июня сообщили об исчезновении четырехлетнего мальчика в районе Рефтинского водохранилища. Для выяснения причин произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", в рамках расследования которого уже опрошено порядка 50 человек.

По версии следствия, ребенок приехал на отдых на природу вместе с родителями. Семья разбила на берегу водохранилища палатку, после этого папа с ребенком пошли рыбачить, а мама осталась у палатки. По словам главы семьи, ребенок закапризничал и попросился обратно к маме. Папа отпустил сына одного, так как расстояние было около 10 метров, однако ребенок так и не вернулся.

Мальчика видели рыбаки, к которым он вышел. Со слов мужчин, ребенок, поняв, что пришел не к своей палатке, вновь удалился в лес. Больше его никто не видел. Родители в течение часа самостоятельно пытались найти ребенка, но когда поиски оказались безрезультатными, обратились за помощью к правоохранительным органам.

Поисковая операция

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в течение четырех дней ребенка искали около 500 человек, среди которых были полицейские, спасатели, кинологи, водолазы, также использовались квадрокоптеры. Во время поисков не обошлось без инцидентов.

По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, количество волонтеров из числа женщин и несовершеннолетних пришлось сократить после того, как вечером 11 июня одна из поисковых групп встретилась с медведем. После этого было принято решение, что силы добровольцев будут использоваться только там, где встреча с хищником исключена.

По данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", поиски мальчика проходили в труднодоступной местности, и каждый день их участники возвращались в штаб измотанные. Последняя информация о возможно нахождении мальчика была передана в ночь на 14 июня. В среду утром в этот же район вышли кинологи.

"Следы мальчика были найдены в ветровале, буреломе, где корни выше людей. Местность неимоверно сложная. Мы знали, что ребенок с вероятностью 70% находится там", - отметили в поисково-спасательном отряде.

В спасательной операции был задействован вертолет Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО). По решению командования воздушное судно со спецоборудованием взлетело с авиабазы Каменск-Уральский и направилось к Белоярскому водохранилищу, чтобы эвакуировать Диму из лесополосы. Но, по словам официального представителя ЦВО полковника Ярослава Рощупкина, приехавшие на место ЧП медики разрешили транспортировать ребенка реанимобилем. "Поэтому военный вертолет вернулся на место базирования", - уточнил Рощупкин.

По словам руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин по итогам широкомасштабной поисковой операции принял решение выйти с предложением наградить наиболее отличившихся государственными наградами. "Сыщики угрозыска выясняют более подробные и точные обстоятельства крайне затянувшегося "путешествия" Димы", - добавил Горелых.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев, которые приняли участие в операции по поиску потерявшегося мальчика. "Очень рад, что эта история закончилась хорошо, и ребенка удалось найти. Уверен, врачи сделают все необходимое, чтобы мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в поисковой операции - и сотрудников специальных служб, и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду", - приводит департамент информации слова Куйвашева.

Чудесные возвращения домой

Это не первый случай в России, когда дети, длительное время находившиеся в лесу, возвращались домой. В Томской области до сих пор вспоминают инцидент, произошедший в середине лета в 2013 году. Девятилетний мальчик потерялся в тайге 1 июля во время рыбалки с отцом на реке Большая Юкса, а был найден 6 июля в 20 километрах от места исчезновения. В поисках мальчика участвовали более 170 человек.

В конце августа 2016 года в лесном массиве возле реки Палы Приморского района под Архангельском больше суток искали семилетнего мальчика. По словам отца, с которым он поехал пособирать грибы и порыбачить, Артемий пропал из виду практически мгновенно, за каких-то несколько минут. Самостоятельные поиски не дали результата. Ребенка искали как спасатели, так и пожарные, полицейские и волонтеры с собаками.

Наибольшие опасения у спасателей вызывала извилистая лесная речка Пала, озера и многочисленные ручьи, в которых мог бесследно исчезнуть ребенок. Во время поисков в лесу были замечены свежие медвежьи следы, а одна из поисковых групп встретила на автодороге крупного волка. Ребенка обнаружили, когда он шел по кромке болота. По словам мальчика, ночь он провел под елкой.

Минувшей осенью трехлетний Церин (на русский язык имя переводится как долгожитель) из отдаленного села Хут в Туве трое суток прожил в тайге. Мать ребенка с родственниками ушли по грибы, оставив его под присмотром 75-летней прабабушки. Церин заигрался с собаками и ушел со двора. Мальчика трое суток искали сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Его нашли в лесу в нескольких километрах от села, он сам откликнулся на зов своего дяди.

Мальчик рассказал спасателям, что не испугался, а нашел сухое место под большой лиственницей, где и ночевал. Питался ребенок шоколадкой, что была у него в кармане.