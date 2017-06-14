Рекультивация челябинской свалки снизит выбросы в атмосферу примерно на 10%

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Суммарный объем выбросов вредных веществ в атмосферу Челябинской области снизится после рекультивации челябинской городской свалки примерно на 10% (на 62 тыс. тонн в год). Об этом журналистам сообщил руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

"В настоящее время объем вредных выбросов в атмосферу Челябинской области составляет порядка 600 тыс. тонн в год, для сравнения в Свердловской области - 1,4 млн тонн в год. После рекультивации челябинской городской свалки он уменьшится на 62 тысячи тонн, что сопоставимо с объемом выбросов металлургического предприятия", - сказал чиновник.

В беседе с ТАСС Курятников сообщил, что сейчас идет проектирование рекультивации. "Мы надеемся, что срок, за который она пройдет, будет минимальным. Способ будет выбран с учетом влияния объекта на атмосферный воздух. С учетом мирового опыта рекультивация челябинской городской свалки - это решаемая задача", - отметил он.

Как сообщалось, рекультивация свалки в Челябинске вошла в национальный проект "Чистая страна". Это позволит получить деньги на проведение работ в 2019 году. Общий объем работ по рекультивации оценивается в 1 млрд рублей.

Разработать проект рекультивации челябинской городской свалки планируется за два года, с финансированием за счет денег областного бюджета в объеме 100 млн рублей.

Накопившиеся проблемы

Челябинская свалка занимает порядка 85 гектаров в городской черте вдоль берега реки Миасс и не имеет охранной зоны. Фактически существует с 1943 года, узаконена в 1949 году. Сейчас на челябинской свалке отходы сначала сваливают, а потом разравнивают и утрамбовывают с помощью бульдозеров - этот метод применяется с самого начала ее существования. По некоторым оценкам, на объекте находится свыше 700 тыс. тонн отходов.

В отчетах по мониторингу экологического состояния территории свалки за последние годы, можно найти информацию о том, что в прилегающих районах в воздухе зафиксировано превышение концентрации аммиака и оксида углерода. В расположенной по соседству жилой зоне обнаружены метан, сероводород, аммиак, углерод-оксид, бензол, четыреххлористый углерод.

Правительство РФ в конце декабря 2016 года утвердило разработанный Минприроды паспорт приоритетного проекта "Чистая страна". Ключевая цель проекта - уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Реализация приоритетного проекта предусматривает строительство пяти экологически безопасных объектов термической переработки твердых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов): четыре в Московской области и один в Республике Татарстан, а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.