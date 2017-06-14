В Челябинской области врачей подозревают в получении взяток от призывников

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении трех врачей из медицинских учреждений Южноуральска и Увельского района Челябинской области, подозреваемых в получении взяток в размере 400 тыс. рублей за освобождение призывников от воинской службы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки" в отношении трех врачей медицинских учреждений Южноуральска и Увельского района. По версии следствия, подозреваемые в 2017 году получили четыре взятки не менее чем по 100 тыс. рублей каждая от родственников призывников. За это они оформили призывникам медицинские акты о заболеваниях, которые позволяют не служить в армии", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.