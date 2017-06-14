"Мечел-Кокс" вложит свыше 71 млн рублей в ликвидацию источника вредных выбросов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Предприятие "Мечел- Кокс" (расположено в Челябинске, входит в Группу "Мечел") начало техническое перевооружение бензольного отделения. Как сообщили в среду в пресс-службе компании, обновление производства позволит к середине декабря 2017 года полностью избавиться от источника выбросов вредных веществ: фенола, нафталина, сероводорода, аммиака.

"Мечел-Кокс" приступил к строительно-монтажным работам по техническому перевооружению бензольного отделения. Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит предприятию полностью ликвидировать один из значимых источников выбросов фенола, нафталина, сероводорода, аммиака. Общая стоимость проекта - более 71 млн рублей. Завершить масштабную реконструкцию планируется к середине декабря 2017 года", - уточнили в пресс-службе.

Техническое перевооружение бензольного отделения проводится в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного "Мечел-Коксом" с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по проведению в России Года экологии.

"Мечел-Кокс" является предприятием по производству коксохимической продукции, в состав которого входит более 10 цехов и подразделений. Основной продукт - металлургический кокс вырабатывается на семи коксовых батареях. "Мечел-Кокс" обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел".

"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работают 66 тыс. человек. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. "Мечел" объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.