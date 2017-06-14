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Две церкви XVIII века в Свердловской области переданы в собственность РПЦ

Новости Урала
14 июня, 16:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Церковь Знамения и Покровская церковь в Верхотурье находились в собственности Свердловской области

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© Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Церковь Знамения и Покровская церковь, построенные в Верхотурье (Свердловская область) в XVIII века, безвозмездно переданы Екатеринбургской епархии. Объекты культурного наследия регионального значения находились в собственности Свердловской области, сообщили в среду в Министерстве по управлению госимуществом региона (МУГИСО).

"Распоряжением правительства Свердловской области в соответствии с ФЗ в собственность Централизованной религиозной организации "Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви" безвозмездно переданы объекты культурного наследия, находящиеся в собственности Свердловской области - здание "Церковь Знамения" и здание "Покровская церковь". Указанные объекты расположены в городе Верхотурье", - говорится в сообщении.

В МУГИСО отметили, что передача церквей в собственность РПЦ "позволит использовать их по назначению в качестве культовых религиозных сооружений".

Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Знамение" был построен в 1781 году на месте прежней деревянной, существовавшей с 1688 года и сгоревшей в 1778 году церкви, в настоящее время нуждается в реставрации. "Церковь была закрыта в 1935 году, в 1930-1940 годах были разобраны ее второй этаж и колокольня. На протяжении многих лет здание надлежащим образом не обслуживалось и не ремонтировалось, что привело к постепенному его разрушению, степень сохранности без учета физического износа составляет не более 30%. Общая площадь здания 237,2 кв. м", - пояснили в МУГИСО.

Покровская церковь общей площадью 341,7 кв. м входит в состав памятника "Покровский женский монастырь". Здание церкви построено на средства прихожан на территории бывшего Верхотурского Покровского женского монастыря. С 1907 года здание использовалось как монастырский храм, а в советское время в помещении церкви размещалась городская баня.

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