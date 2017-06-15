В Тюменской области более 200 пострадавших от паводка семей получили материальную помощь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 200 семей, пострадавших от сильного паводка в Тюменской области, получили материальную помощь. В регионе остаются подтопленными 15 домов, эвакуирован 281 человек, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.
"На территории области материальную помощь получили 202 семьи. В городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском и Вагайском районах области все лица, подлежащие иммунизации, привиты. В регионе остаются подтопленными 15 домов (в Викуловском муниципальном районе - прим. ТАСС), 1212 нежилых садоводческих участков. Всего эвакуирован 281 человек, из них в четырех пунктах временного размещения (ПВР) располагается 90 человек, у родственников проживает 191 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что уровень воды реке Иртыш в районе села Большой Карагай Вагайского района составляет 1175 см, подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов нет. "Приведены в готовность два ПВР общей вместимостью на 145 человек. Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано на территории Вагайского района от МЧС 109 человек, 29 единицы техники, 11 плавсредств", - уточнили в ведомстве.
Ранее глава региона Владимир Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры. Кроме того, по словам губернатора, дамбу вокруг города Ишим планируется поднять до уровня 11,5 метра.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений. Среди населения продолжается разъяснительная работа - распространяются памятки с рекомендациями о действиях после схода воды, по профилактике кишечных инфекций.