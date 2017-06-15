Уральский аграрный вуз обучит студентов работе на высокотехнологичном оборудовании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) открыл новую специальность для обучения работе с высокотехнологичным оборудованием на предприятиях агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"УрГАУ с этого года открывает новую специальность на инженерном факультете "Электрооборудование и электротехнологии". На сегодняшний день по данному профилю можно было получить только среднее специальное образование в Ирбитском аграрном техникуме, а развитие экономики и внедрение новых технологий для сельскохозяйственного производства повлекло за собой потребность в квалифицированных кадрах. Агроинженеров со знанием электротехнологий до этого момента приглашали на предприятия региона из других областей", - уточняется в сообщении.

В департаменте добавили, что вуз готов набрать целую группу студентов на новую специальность, 10 человек смогут обучаться за счет бюджета. "На полях работает высокотехнологичная техника, на животноводческих комплексах - инновационное автоматизированное оборудование, предприятия нашей пищевой перерабатывающей промышленности по оснащению - одни из самых лучших в России. Поэтому потребность в специалистах по современной технике очень высока", - отметил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

В свою очередь ректор УрГАУ Ирина Донник подчеркнула, что профессии аграрной направленности становятся все более востребованными. "Мы следим за требованиями времени, постоянно изучаем потребности профессий, которым обучают в нашем вузе, поэтому открыли новый профиль", - сказала она.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России. Всего в этом году студентами вуза станут более 2 тыс. человек.