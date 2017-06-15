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Екатеринбургские медики создали атлас для определения диагноза при заболевании суставов

Новости Урала
15 июня, 12:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

На создание научно-практической базы исследования и выпуск атласа ушло три года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты екатеринбургского медицинского объединения "Новая больница" совместно с коллегами из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) выпустили атлас для точного определения диагноза при заболевании суставов. Предполагается, что он поможет специалистам при исследовании жидкости, заполняющей полость суставов, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

"Выход такого атласа - значимое событие в среде докторов, специализирующихся на заболеваниях суставов: традиционно исследованием синовиальной жидкости занимаются лаборанты только на уровне биохимических исследований, которые для врачей-клиницистов малоинформативны. Задача проекта заключалась в том, чтобы дать в руки врачу надежный инструмент, позволяющий более точно и с меньшими затратами поставить диагноз. Именно исследование кристаллов жидкости, в отличие от общего осмотра и общеклинических анализов, зачастую является единственным способом отличить одно состояние от другого", - пояснили в "Новой больнице".

В пресс-службе также отметили, что на создание научно-практической базы исследования и выпуск атласа ушло три года. "С помощью собранной клинической доказательной базы удалось опровергнуть убеждение, что при отсутствии дорогостоящего оборудования проведение таких исследований невозможно. Все разнообразие полученных данных и легло в основу изданного атласа, поэтому практическая ценность атласа несомненна", - сказали в пресс-службе.

По словам экспертов, на достоверность результатов влияет и срок проведения исследования жидкости - желательно не более 30 минут с момента забора. "В условиях нашей больницы время от пункции сустава до доставки жидкости в лабораторию составляет всего несколько минут", - подчеркнули в больнице.

Медицинское объединение "Новая больница" было создано в 1993 году на базе городской клинической больницы № 33 в Екатеринбурге. Сегодня это многопрофильная клиника, включающая амбулаторно-поликлиническое отделение, стационар и специализированные городские центры.

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