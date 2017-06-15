Одиннадцать уральских инвестпроектов презентовали китайскому бизнесу на ЭКСПО в Харбине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Одиннадцать инвестиционных проектов из регионов Уральского федерального округа (УрФО) презентованы на IV российско-китайском ЭКСПО, которое стартовало в четверг в Харбине (административном центре провинции Хэйлунцзян). Как сообщили в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП), китайским бизнесменам предложено инвестировать в развитие деревообработки, производство оленины в Арктике и строительство зернового терминала.

"Регионы Уральского федерального округа (УрФО) представили китайскому бизнесу 11 инвестпроектов на открытии площадки "Евразийский мост" на ЭКСПО в Харбине. От Свердловской области было представлено пять проектов, в частности, ЗАО "Уралметанолгрупп" предлагает инвесторам КНР вложиться в строительство завода по выпуску 600 тыс. литров метанола в год, который возводится на площадке под Нижним Тагилом. Предполагаемый объем инвестиций - 266 млн евро", - сказали в пресс-службе.

Также "Лобвинский лесопромышленный комбинат" готов за $13 млн продать свою площадку в Свердловской области либо привлечь стратегического партнера из Китая. "Выйский деревообрабатывающий комбинат", располагающий современным оборудованием, ищет дополнительные возможности для выпуска готовой продукции", - уточнили в УТПП.

Проекты Ямала

По данным пресс-службы правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, регион представил перспективные проекты по глубокой переработке продукции оленеводства. Речь идет о переработке пантов (наполненные кровью молодые рога) и рогов, эндокринно-ферментного и специального сырья, шкур и камуса северного оленя.

"Главная цель - заинтересовать инвесторов и проработать возможности поставок ямальской продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии. У нас есть уникальный ресурс - 760 тыс. оленей, Китай нуждается в высококачественной продукции оленеводства, поэтому необходимо соединить наши возможности и усилия в реализации этого потенциала", - цитирует пресс- служба директора департамента агропромышленного комплекса Виктора Югая.

Там отметили, что возможности ямальской отрасли позволяют перерабатывать более 250 тонн пантового сырья, 700 тонн окостенелых рогов, 200 тонн крови, порядка 150 тонн эндокринно-ферментного и специального сырья и до 200 тыс. шкур ежегодно, что в разы повысит доходность и рентабельность отрасли. Если предложение Ямала заинтересует иностранных инвесторов, сроки окупаемости представленных инвестиционных проектов составляют от двух до четырех лет с момента начала производства продукции.

Ранее сообщалось, что ЯНАО впервые начал поставки в Китай рогов оленей. В 2016 году туда отправили товар на общую сумму миллион долларов. В КНР из рогов делают пищевые добавки, используют в национальной фармацевтике.

Зерновой терминал в Тюмени

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что в Харбине генеральный директор тюменского Агентства инфраструктурного развития Андрей Саносян представил два важных для региона инвестиционных проекта - строительство Оптово-распределительного центра (ОРЦ) и создание Агроиндустриального парка, который включает строительство терминала для хранения зерна, его переработки и дальнейшего экспорта.

"Строительство ОРЦ планируется на готовой площадке индустриального парка - ДСК-500 со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Создание терминала для хранения и последующего экспорта сибирского зерна, а также реализация иных крупных агропромышленных проектов на территории агроиндустриального парка, который будет создан в городе Ишим, является перспективным направлением. Глубокая переработка зерна позволяет получать различные виды продукции по низкой себестоимости: аминокислота, крахмал, кормовые добавки", - отметили в департаменте.

Российско-китайское ЭКСПО проходит 15-19 июня в Харбинском международном выставочном центре и собрало несколько сотен российских и китайских предприятий. Среди тематических разделов ЭКСПО - металлургия, медицина, легкая промышленность, энергетика, нефтехимия, транспортное машиностроение, сельское хозяйство.