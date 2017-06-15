Пилотная смена центра "Золотое сечение" для одаренных детей стартует на Урале в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пилотная смена уральского образовательного центра "Золотое сечение" для одаренных детей, созданного по модели сочинского "Сириуса", начнет работать в августе 2017 года. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

"С 1 по 21 августа пройдет первая пилотная смена центра "Золотое сечение". В ней примут участие 200 детей в возрасте от 13 до 15 лет со всей Свердловской области по четырем направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт". Критерии отбора - успешное участие в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных турнирах", - сказала Глацких.

Она отметила, что финансирование смены составляет 15 млн рублей, образовательные мероприятия пройдут на уже существующих в Екатеринбурге площадках, к примеру, по направлению "Наука" - в технопарке "Университетский", по направлению "Спорт" - на "Дацюк-Арене".

"Место для строительства и создания отдельной инфраструктурной площадки, которая позволит круглый год такому центру существовать и организовывать такие смены, пока не определено. Может, она будет располагаться за городом, есть несколько вариантов", - уточнила Глацких.

По словам собеседницы агентства, в частности, рассматриваются и возможности технопарка "Университетский". "Возможно, рядом с ним будет размещен и кампус, и ледовый дворец. Такой кластер для талантливых и одаренных детей, планируем, что в ближайшие года два-три будет сформирован. В конце этого года планируем провести еще одну смену, а на следующий год - уже четыре-шесть смен", - пояснила она.

О проекте

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса".

Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы. Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области.

Образовательный центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.