Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после ЧП на взлетно-посадочной полосе

Паспорт болельщика Кубка конфедераций заказали жители более 1700 населенных пунктов РоссииСпорт 15 июня, 14:56
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"Космос 15 июня, 14:49
Источник: заявки от РПЦ на Исаакиевский собор нет, он функционирует как музейОбщество 15 июня, 14:47
Путин сравнил экс-главу ФБР со СноуденомПолитика 15 июня, 14:45
Три хоккеиста "Динамо" обратились в профсоюз в связи с задолженностьюСпорт 15 июня, 14:44
Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенноЭкономика и бизнес 15 июня, 14:43
Новозеландский футболист Рохас выделил в составе сборной России Смолова и ДжикиюСпорт 15 июня, 14:39
WP: вирус WannaCry был создан по указу Пхеньяна на основе американского кодаМеждународная панорама 15 июня, 14:35
Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию о его отставкеПолитика 15 июня, 14:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово возобновил работу после инцидента на взлетно-посадочной полосе, за пределы которой выкатился самолет авиакомпании "Уральских авиалиний". Работа воздушной гавани была парализована более двух часов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Кольцово.
"Аэропорт Кольцово вернулся к работе в штатном режиме. Задержки вылета и прилета на протяжении последних двух часов были связаны с выкатом за пределы взлетно-посадочной полосы, который при посадке совершил рейс № 261 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово. Пострадавших в результате инцидента нет, службами аэропорта пассажиры были доставлены в терминал, а самолет отбуксирован на место стоянки. Состояние взлетно-посадочной полосы на момент посадки соответствовало нормам летной годности", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что воздушные суда, время прилета которых совпадало с периодом закрытия аэропорта, направлялись на запасные аэродромы в Челябинск, Пермь и Тюмень. В ближайшее время они прибудут в Кольцово.
По данным справочной аэропорта Челябинска, к ним были направлены рейсы, следующие в Екатеринбург из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Антальи, Москвы и Симферополя. Один рейс был направлен из Антальи в аэропорт Перми.
Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс из Домодедово в Екатеринбург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Кольцово, никто не пострадал. На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.
По данным пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стала мокрая ВПП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте, пока жалоб от пассажиров не поступало.