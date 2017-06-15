Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после ЧП на взлетно-посадочной полосе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово возобновил работу после инцидента на взлетно-посадочной полосе, за пределы которой выкатился самолет авиакомпании "Уральских авиалиний". Работа воздушной гавани была парализована более двух часов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Кольцово.

"Аэропорт Кольцово вернулся к работе в штатном режиме. Задержки вылета и прилета на протяжении последних двух часов были связаны с выкатом за пределы взлетно-посадочной полосы, который при посадке совершил рейс № 261 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово. Пострадавших в результате инцидента нет, службами аэропорта пассажиры были доставлены в терминал, а самолет отбуксирован на место стоянки. Состояние взлетно-посадочной полосы на момент посадки соответствовало нормам летной годности", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что воздушные суда, время прилета которых совпадало с периодом закрытия аэропорта, направлялись на запасные аэродромы в Челябинск, Пермь и Тюмень. В ближайшее время они прибудут в Кольцово.

По данным справочной аэропорта Челябинска, к ним были направлены рейсы, следующие в Екатеринбург из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Антальи, Москвы и Симферополя. Один рейс был направлен из Антальи в аэропорт Перми.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс из Домодедово в Екатеринбург, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Кольцово, никто не пострадал. На борту самолета находилось около 150 человек, в том числе несколько детей.

По данным пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии", причиной инцидента стала мокрая ВПП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте, пока жалоб от пассажиров не поступало.