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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Ямале

Новости Урала
15 июня, 15:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

На борту находились 14 пассажиров, пострадавших нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в районе поселке Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Вертолет Ми-8, который совершал рейс из Пякяхинского месторождения (Тазовский район) в Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в районе Газ-Сале. Во время полета сработал датчик пожарной сигнализации. Посадка прошла в штатном режиме, сотрудники МЧС не привлекались", - отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. "На борту находились 14 пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

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