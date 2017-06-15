Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в районе поселке Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Вертолет Ми-8, который совершал рейс из Пякяхинского месторождения (Тазовский район) в Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в районе Газ-Сале. Во время полета сработал датчик пожарной сигнализации. Посадка прошла в штатном режиме, сотрудники МЧС не привлекались", - отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. "На борту находились 14 пассажиров", - уточнили в пресс-службе.