Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Ямале

Шляхтин: будущее Таранова в ФК "Крылья Советов" решится до конца неделиСпорт 15 июня, 16:27
Путин: без цифровой экономики у страны нет будущегоЭкономика и бизнес 15 июня, 16:25
Путин рассказал о самой большой рыбе, которую поймалОбщество 15 июня, 16:21
"Нефтехимик" погасил задолженность перед игроками за сезон-2016/17Спорт 15 июня, 16:18
Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделкиЭкономика и бизнес 15 июня, 16:16
Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 15 июня, 16:12
Путин: приговор экс-главе ФСИН - серьезное наказание, но решение принимает только судПолитика 15 июня, 16:11
Перед ватерполистами сборной РФ поставлена задача победить в Суперфинале Мировой лигиСпорт 15 июня, 16:11
Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтемСпорт 15 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в районе поселке Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС по региону.
"Вертолет Ми-8, который совершал рейс из Пякяхинского месторождения (Тазовский район) в Новый Уренгой, совершил экстренную посадку в районе Газ-Сале. Во время полета сработал датчик пожарной сигнализации. Посадка прошла в штатном режиме, сотрудники МЧС не привлекались", - отметили в пресс-службе.
В МЧС добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. "На борту находились 14 пассажиров", - уточнили в пресс-службе.