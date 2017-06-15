Челябинская область и Китай намерены создать совместную сельхоззону

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Челябинской области подписало с представителями Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом соглашение о совместном создании на Южном Урале "Российско-Китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства". Документ был подписан в рамках IV российско-китайской ЭКСПО в Харбине, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Рад, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. Сегодняшней встрече предшествовала большая организационная работа, подписание протокола о намерениях формализует итоги проделанной работы и обозначает дальнейшие пути нашего сотрудничества", - цитирует губернатора Бориса Дубровского пресс-служба.

Как сообщалось, в мае 2016 года в Сочи на Российско- Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса был подписан меморандум о взаимодействии с крупной инвестиционной компанией Китая по созданию на территории Челябинской области особой сельскохозяйственной зоны развития высоких аграрных технологий.

Сторону России в проекте представляет продовольственная корпорация Челябинской области, Китая - китайская федерация по развитию предприятий за рубежом, шэньянская зона финансового и торгового развития и пекинская компания по аграрному развитию. Сроки создания особой сельскохозяйственной зоны и объем инвестиций пока не уточняются.

Об ЭКСПО

IV российско-китайская ЭКСПО открывается в Харбине 15 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

IV Российско-китайская ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.