Пассажиры задержанного на более чем 12 часов рейса вылетели из Екатеринбурга в Петербург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса U6-386 Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Иркутск - Екатеринбург - Санкт-Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии", задержанного более чем на 12 часов, вылетели из екатеринбурского аэропорта Кольцово в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

"Пассажиры рейса U6-386 вылетели из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в 18:07 по местному времени (16:07 мск)", - сообщается на онлайн-табло.

Ранее ТАСС сообщал, что метеоусловия в аэропорту Иркутска и вынужденная в связи с этим посадка на запасном аэродроме в городе Улан-Удэ, а также регламент работы аэропорта города Петропавловск-Камчатский стали причиной задержки рейса U6-385 Екатеринбург - Иркутск - Владивосток - Петропавловск-Камчатский и, соответственно, обратного рейса U6-386. Согласно данным онлайн-табло Кольцово, рейс U6-386 должен был вылететь по расписанию из Екатеринбурга в 06:00 по местному времени (04:00 мск).