Найденный в лесу на Урале ребенок пошел на поправку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии четырехлетнего ребенка, который более четырех дней один находился в лесу Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Состояние здоровья мальчика Димы Пескова тяжелое, с умеренной положительной динамикой. Он стал самостоятельно питаться. Медики исключили у мальчика пневмонию", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ребенок находится в реанимации больницы Екатеринбурга, куда его доставили вертолетом медицины катастроф.

14 июня в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области волонтеры обнаружили мальчика, который пропал в лесу утром 10 июня. К поискам было привлечено более 600 человек, включая представителей СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров.