Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения "Газели" и легкового автомобиля на 24-м километре трассы Тюмень - Каменка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris на 24-м км трассы Тюмень - Каменка вечером 15 июня выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью". Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Четверо пострадавших были госпитализированы", - сказали в управлении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения, пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу номер 2. "Для водителя автомобиля "Газель" врачи сделали все возможное, но, к сожалению, травмы были не совместимы с жизнью. Один человек находится в нейрореанимации в тяжелом состоянии, еще двое госпитализированы в отделение травматологии, одному человеку оказали всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение", - уточнили в департаменте.