Более 3 млрд рублей направят на строительство перинатального центра в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 3 млрд рублей будут направлены на создание нового перинатального центра в Тюмени, который войдет в состав "Медицинского города" - строящегося в городе кластера высокотехнологичной помощи. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В июне 2017 года в Тюмени начнется строительство клинического госпиталя "Мать и дитя". В составе "Медицинского города" появится еще один многопрофильный госпиталь площадью 15 тыс. кв. метров, объем инвестиций составит 3,5 млрд руб. Первые роды в клинике планируют принять уже 2019 году", - говорится в сообщении

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что проект направлен на создание кластера высокотехнологичной помощи и предусматривает создание научного и лечебно-диагностического комплекса, в состав которого войдут уже существующие и еще строящиеся медицинские учреждения. В настоящее время в "Медицинский город" входят Федеральный центр нейрохирургии, Радиологический центр, Областная клиническая больница № 1, медико-санитарная часть "Нефтяник" и другие.

По данным властей, также планируется строительство главного корпуса Областного онкологического диспансера, Центра инновационных образовательных технологий Тюменской медицинской академии, жилых домов с социальной инфраструктурой для медицинских работников. Кластерный подход позволяет объединить возможности организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации, расширить спектр специализированной, внедрить новые методы лечения.