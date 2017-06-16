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Уральские волонтеры создадут туристические тропы в национальном парке "Приэльбрусье"

Новости Урала
16 июня, 10:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, июня. /ТАСС

Кроме того, 16 студентов УрФУ займутся уборкой местности для популяризация экологического туризма

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экологический волонтерский отряд Уральского федерального университета (УрФУ) отправится в экспедицию в национальный парк "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии для строительства туристических троп. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель отряда УрФУ "Арктические горизонты" Андрей Руднев.

"Новая экспедиция стартует 4 августа. 16 студентов университета займутся строительством туристических троп в национальном парке "Приэльбрусье" и уборкой местности. Наша цель прежняя - популяризация экологического туризма среди студентов, в планах - развивать данный формат и на Урале, а также переносить данный опыт во все регионы и университеты страны", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экспедиция продлится 18 дней. "Помимо выполнения основных задач ребята проведут встречи с местными студентами-волонтерами и экологическую акцию в Нальчике", - уточнили в пресс-службе УрФУ.

В УрФУ реализуется ряд различных экологических проектов. На базе университета функционирует экологический отряд "Арктические горизонты". В 2016 году группа студентов во время первой экологической экспедиции на Кольский полуостров построила около 2 км туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области.

Кроме того, став участниками всероссийского проекта "Высота 868", уральские волонтеры в 2016 году реконструировали старую заброшенную метеостанцию на горе Рай-Из (горный массив в южной части Полярного Урала) в Ямало-Ненецком автономном округе. Теперь на станции организован приют для туристов - два помещения со спальными местами, столом и скамьями. А в этом году на горе был осуществлен запуск метеозонда и возобновлена передача показаний метеорологам спустя 20 лет после закрытия на Рай- Из метеостанции.

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