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Более 170 млн рублей направят на ликвидацию последствий паводка в Тюменской области

Новости Урала
16 июня, 10:48 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 16, июня. /ТАСС

Порядка 51 млн рублей будет выделено на приобретение жилья пострадавшим, еще 28 млн рублей - в качестве материальной помощи

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Подтопленные дома частного сектора в Ишим.16 мая 2017 г.

Подтопленные дома частного сектора в Ишим.16 мая 2017 г.

© Михаил Почуев/ТАСС

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Более 170 млн рублей направят из областного бюджета на ликвидацию последствий сильного паводка в Тюменской области, из-за которого в этом году зону подтопления попало сразу несколько муниципалитетов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на полях Российско-китайского ЭКСПО.

"Всего в результате ЧС в Тюменской области из областного бюджета будет выделено почти 177 млн рублей: более 58 млн из этой суммы предусмотрено на ликвидацию последствий паводка, эти мероприятия профинансированы в размере свыше 54 млн рублей, порядка 51 млн рублей будет выделено на приобретение жилья пострадавшим гражданам, еще 28 млн рублей - в качестве материальной помощи", - сказал он.

Холманских отметил, что на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений из средств областного бюджета уже направлено 22 млн рублей, общая сумма составит около 40 млн рублей. "17 мая было направлена заявка на выделение свыше 612 млн рублей для частичного покрытия расходов на мероприятия по ликвидации последствий ЧС, в настоящее время эта заявка проходит согласование", - уточнил он.

Полпред добавил, что необходимо принять меры по расчистке русел рек и подмостовых пространств. "Если мероприятия по расчистке не обеспечат необходимый объем пропуска вод - будет проведена реконструкция мостовых сооружений. Региональной властью завершаются работы по определению границ зон подтопления с последующим внесением сведений в государственную систему. Это, в свою очередь, позволит более эффективно подходить к вопросам выделения земельных участков", - подчеркнул Холманских.

В этом году в зону подтопления из-за паводка попали сразу несколько муниципалитетов Тюменской области, сейчас вода постепенно уходит, ведутся аварийно-восстановительные работы. Материальную помощь уже получили 202 семьи.

По данным регионального управления МЧС, по состоянию на утро 16 июня на территории города Ишима подтоплены 735 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе - 50 участков. В Абатском муниципальном районе подтоплены 270 участков, в Викуловском районе подтоплены 20 жилых домов. На территории Вагайского района подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет.

Об ЭКСПО

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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